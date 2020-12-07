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Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig’de 5.

Hatayspor, Süper Lig'de 5. hafta erteleme maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.


Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışması ile sona erdi.


Bordo-beyazlı ekip ligin 5. haftasında oynaması gereken ancak 17 futbolcusunun korona virüse yakalanması dolayısı ile ertelenen BB Erzurumspor maçını 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynayacak.

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