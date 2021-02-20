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Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 26.

Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular pas, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.


Bordo-beyazlı kafile bugün özel uçakla Erzurum'a hareket edecek ve kampa girerek maç saatini bekleyecek.


Hatayspor, BB Erzurumspor ile 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da karşılaşacak.

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