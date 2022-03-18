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Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 30.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yapıldı.


Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesinde Adama Traore haricinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.


Bordo-beyazlı kafile, bugün saat 16.30'da hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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