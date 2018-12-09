Hatayspor - Boluspor maçının ardından

Lig'in 15. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut zor bir sahada oynadıklarını ancak oyuncularının enerjilerinin ve konsantrasyonlarının düşmediğini belirterek, “Hem Boluspor açısından hem de bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı ilk yarının sonuna yaklaştığımız dönemlerde. Boluspor'un kötü bir gidişatı vardı, lige müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra. Onlar bu kötü seriden kurtulmak istiyordu ve biz de iç sahada oynadığımız maçlarda bir süredir üç puanı alamıyorduk. İyi oyunlarımıza, girdiğimiz bolca pozisyona rağmen, sahadan puan kayıpları ile ayrılıyorduk. Bu noktada biz de iç sahada galibiyetle taraftarımızı sevindirmek hem de ligin şekillenmeye başladığı bu son haftalarda kendimize üst sıralara yakın bir konum elde etmek istiyorduk. Açıkçası zor bir sahada oynadık ama oyuncularım maçın başından 90. dakikaya kadar oyunun hakimiydi. Hiç enerjileri, konsantrasyonları düşmedi. Attığımızdan çok daha fazla pozisyon yakaladık, rakibe de ciddi pozisyon vermedik. Bu noktada ben oyuncuları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. İlk yarının bitimine iki maç var. Çalışmaya devam edeceğiz, yukarı sıralarda olmak istiyoruz. Bugün bu hava koşullarında bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Karafırtınalar: "Bunun adı sert düşüş"

Boluspor Teknik Sorumlusu Sait Karafırtınalar ise 5 tane sakat oyuncusunun eksiklikliğini bu maçta hissettiğini söyleyerek, “Öncelikle rakibi tebrik ediyoruz, kazandıkları için. Bizim için de çok özel maçtı, kazanmayı çok istiyorduk ama futbol oynamanın çok zor olduğu bir zeminde oyuncularımı sadece iyi mücadele ettikleri için tebrik edebilirim. Maçtan önce 5 tane ilk 11'de oynayan oyuncumun eksiğini fazlası ile hissettim bugün. Bunların arkasına sığınmıyorum, oynayan oyuncularım da iyi mücadele ettiler bugün ama rakip bizden daha çok istedi, daha iyi oynadılar, zemine daha alışıklar. Mazereti yok. İlginç olan 4 maç üst üste kaybetmemiz. Ben daha öne çok çeşitli takımlarda çalıştım ama hiçbir yerde bu başıma gelmedi. Tabi inişli çıkışlı grafik olur ama bu çok sert düşüş diyebiliriz bunun adına. Ama dediğim gibi bunda sakat oyuncularımızın rolü fazla. Bunu düzeltmek için önümüzde 2 maç var. Fırsat maçları, bunları kazanıp tekrar eski kimliğimize bürünmek için elimizden ne geliyorsa hem biz hem de oyuncularımız üzerine düşeni yapacaktır diye düşünüyorum. Tekrar rakibi kutluyorum” ifadelerini kullandı.