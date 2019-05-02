Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Boluspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma, taktik çalışması ile tamamladı.

Hatayspor, Boluspor ile yarın Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da karşılaşacak.