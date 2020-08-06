Hatayspor Boupendza'yı renklerine bağladı

İlk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekibi CD Feirense'de kiralık olarak oynayan Gabonlu forvet, ülkesinin milli takımında da görev yapıyor.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, daha önce Fransa ekiplerinden Bordeaux'da oynayan Gabonlu forvet ve kanat oyuncusu Aaron Salem Boupendza ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum kampımıza katılan Aaron Salem Boupendza, kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekibi CD Feirense'de kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu aynı zamanda Gabon Milli Takımı'nda görev yapıyor. Hatayspor'umuza ve oyuncumuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.