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Hatayspor, Denizlispor maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig’in 40.

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Ömer Erdoğan'ın karantinada olması sebebiyle yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve yaklaşık bir saat süren idmanda pas drili, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yapıldı.


Hatayspor, yarın akşam saat 20.30'da Denizlispor'u ağırlayacak, karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.


Hatayspor'da Ekrem Kırıçarslan, Claude Billong, Selim Ilgaz, Akın Alkan ve Soner Örnek bu maçta forma giyemeyecek.

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