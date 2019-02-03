Hatayspor - Denizlispor maçının ardından

Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ancak oyunun büyük bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Denizlispor'un ligde ki konumu, bizim konumumuz, rakibin form durumu, bizim form durumumuz. Bu noktada aslında biz maça iyi hazırlandık ve ilk yarının büyük bir bölümünde istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Bir gol bulduk, rakibe hiç pozisyon vermedik bu süreçte. Skoru arttırabilecek pozisyonlarımızda vardı ama ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı Denizlispor biraz daha topa sahip oldu. Bu arada Mehmet Akyüz'le de bir tane gol pozisyonu yakaladılar, bunun dışında pozisyonları yoktu. Ama biz bu dakikalar içerisinde kontrataklar için çok uygun alanlar bulduk. Burada bazen son pas, son vuruş tercih hatası, skoru arttırmamızı engelledi. Denizlispor'un baskısı kırılmışken, oyunu tekrar dengelemişken ve soğutmuşken, bir kaptırdığımız top sonrası bir anlık dikkatsizlik ve rakibinde becerisi ile yediğimiz gol ile son dakika berabere kaldık. Üzgünüz, kazanmaya çok yakın olduğumuz bir maçı berabere bitirip 2 puan kaybettiğimiz için. Ama ben genel anlamda oyuncularımın gösterdiği mücadeleden memnunum. Yolumuza devam edeceğiz, belki bugün üzüleceğiz ama buna da vaktimiz yok. Yarından itibaren tekrardan çalışmalarımıza başlayıp, yeniden galibiyetlerin peşinden gideceğiz” diye konuştu.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise sahanın zorluklarını bildiklerini ve bununda özellikle ilk yarı oyuna yansıdığını söyleyerek, “Bugün müsabakanın zor olacağını biliyorduk. Hatayspor son dönemlerde müthiş bir çıkış içerisinde seyirciyle bütünleşmiş durumda. Sahada çok coşkulu oynuyorlar. Kazanma adına her şeyi yapıyorlar. Bu zorlukları bilerek geldik buraya. Biz lider takımız. Bizim de hakikaten iyi bir gidişatımız var. Buraya kazanma adına geldik. Herkesin söylediği gibi sahanın zorluklarını biliyorduk. Hakikaten o zorluklarla karşılaştık. Allah'tan havalarda düzgündü buna rağmen saha zordu. Bu zaten müsabakanın ilk yarısına yansıdı. Oyuna alışana kadar rakibimiz bizden üstün göründü. Birkaç pozisyona girdiler ama daha sonra biz oyun ağırlığımızı koyduk. Fakat çıkarken kaptırdığımız 2-3 pozisyondan bir tanesinde gol yedik. Yapmamız gerekiyordu, bize yakışmadı. Devreye bu şekilde girdik. Sonlara doğru golü bulduk. Hatayspor'da ilk yarıda goller bulabilirdi" diye konuştu.

Hatayspor'un zorlu bir deplasman olduğunu ve 1 puan kazanmanın iyi olduğunu düşündüğünü belirten İldiz, “Mücadele açısından gerçekten iki takımı kutluyorum. İyi mücadele oldu. Bizim adımıza zorlu bir deplasmandan bu koşullarda puan çıkarmak iyi diye düşünüyorum. Hatayspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bizim adımıza baktığımızda biz tabi ki yenilmezlik serimiz devam ediyor. Biz lideriz şu anda. Önemli olan sezon sonunda ilk iki takım içerisinde olmaktır. Bunun bilinci içerisinde çalışıyoruz, çalışmalarımız devam edecek” dedi.