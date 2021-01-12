Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda Beşiktaş maçında ilk 11 oynayanlar yenileme idmanı, diğer futbolcular ise pas idmanı ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Denizlispor ile 17 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.