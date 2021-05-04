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Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig’in 40.

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın karantina da olması nedeni ile Yardımcı Antrenör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda 5'e 2 top kapma, dar alan, şut ve taktik çalışması yapıldı.


Ayrıca idmanda Katranis ve Abdurrahman Canlı'nın doğum günü kutlandı.


Hatayspor, Denizlispor ile Antakya Atatürk Stadı'nda 8 Mayıs cumartesi günü saat 20.30'da karşılaşacak.

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