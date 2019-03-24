Hatayspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig takımlarından Hatayspor, Milli maç arasında idmanlarını ara vermeden sürdürüyor. Bordo-beyazlılar günde iki antrenman gerçekleştirerek Elazığspor maçına hazırlanıyor.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanın ardından Hatayspor yönetimi ve futbolcular, Karlısu Tesislerinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve aynı zamanda Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın doğum gününü kutladı.