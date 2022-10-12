Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 10.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatayspor, Fatih Karagümrük ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da karşılaşacak.