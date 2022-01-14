Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 21.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Yeni transferlerden Kahraba ve Emre Kaplan takımla birlikte çalışmalara başladı.
Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.
Hatayspor - Galatasaray maçı pazar günü saat 19.00'da başlayacak.