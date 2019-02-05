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Hatayspor, Galatasaray maçı için yola çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında İstanbul’da Galatasaray’a konuk olacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor kafilesi maç için Osman Çalğın Tesisleri'nden ayrılarak Hatay Havaalanı'na doğru yola çıktı. Galatasaray'la yarın deplasmanda karşılaşacak olan Hatayspor, gerçekleştirilen ısınma, çabukluk, 5'e 2 ve taktik antrenmanın ardından İstanbul'a gitmek üzere havaalanına doğru yola çıktı. Kafile Hatay Havaalanı'ndan saat 16.30 uçağıyla İstanbul'a hareket edecek.

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