Hatayspor - Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından zeminden şikayet ederek, "Yazık, bu sahada nasıl oynuyorlar?" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. İlk maçı Galatasaray 2-0 kazandığı için tur atlayan ekip oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim turu geçtikleri için mutlu olduklarını ancak sahanın bir an önce halledilmesi gerektiğini söyleyerek, “Herhalde başka sebebi olmaz. Çünkü ikinci golden sonra da birçok pozisyona girdi Galatasaray. Kafi görmüş olacaklar ki, o ciddiyetten uzaklaştılar. Onlar için de güzel bir tecrübe oldu. Ama onlar ne zaman bu fırsatı yakaladıysa bunu iyi değerlendirmeliler. Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hele hele futbolun içerisinde bugün inanılması zor, birçok şey oldu açıkçası. Ama o işin analiz kısmını ben kendim, oyuncularımla yaparım. Ancak turu geçtiğimiz için mutluyum. Kazanmaları gerekirdi, Hatayspor'u da tebrik ediyorum, gayet iyi oynuyorlar. Ama onlara da yazık, onlar da bu sahada nasıl oynuyor? Bizden evvelki kupada olanlara da yazık, onlar da burada nasıl oynamış? Yani bunu sadece kendimiz için değil, onlar için de istiyoruz. Bu kadar iyi top oynayan ki hocalarına da söyledim zaten, iyi bir Hatayspor var. Çocuklara da yazık günah yani. El birliği ile bunu bir an evvel halletmeliyiz. Ayrıca da tüm Hatay halkına teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar” diye konuştu.

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Galatasaray gibi bir takıma karşı turun bitti denildiği anda kısa sürede 4 gol birden atmayı başardıklarını ancak bunun turu geçmelerine yetmediğini belirterek, “İlk maçta 2-0'lık bir mağlubiyetimiz söz konusuydu Galatasaray deplasmanında. Bu da Galatasaray gibi bir takıma karşı çevrilmesi kolay bir skor değildi karşımızda duran. Biz şöyle düşünüyorduk maçtan önce; atacağımız bir gol hem inanç hem konsantrasyon hem de iştah olarak turun içerisine daha çok sokacaktır diye planlarımızı yaptık. Atacağımız gol üzerine planlarımız kuruluydu ama bu ters bir durumda işledi ve gol yedik. Gol yiyince de 4 gol atmamız gereken bir ortamla karşılaştık. Devre arası oyuncularımıza skordan bağımsız olarak mücadele etmelerini, turu, kaç gole ihtiyacımız olduğunu düşünmeden sahaya kendi futbollarını yansıtmalarını istedik. Bu noktada ikinci yarıya başladık ama rakip kalede görünürken bir gol daha yedik kalemizde, 2-0 mağlup duruma düştük. Bundan sonra şunlar muhtemeldi, oyun disiplininden kopan, teslim olan, artık maçın bitmesini bekleyen bir Hatayspor ve Galatasaray şeklinde bir görüntüye sahip olabilirdik ama oyuncularım büyük karakter koydular. Gerçekten Galatasaray gibi bir takıma karşı turun bitti denildiği anda kısa sürede 4 gol birden atmayı başardılar ki bunu sadece söylemesi kolay, gerisi kolay değil. Gönül isterdi ki buraya kadar getirdiğimiz karşılaşmayı ve turu atacağımız bir gol ile de taçlandırmak. Ama kupa maceramız buraya kadar. Kupa maçlarında Başakşehir, Galatasaray, bizlere yoğun destek veren gerçekten şehre bayram havası yaşatan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Birçoğu rotasyondan gelip, ligde uzun süre şans vermediğim halde sahaya çok önemli, karakter koyan futbolcularımı tebrik ediyorum. Artık bu defteri burada kapatmak ve lig maçlarına hazırlanmak zorundayız. Çünkü önümüz de bir hedef daha bizi bekliyor. Oyuncularımı gösterdiği mücadeleden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.