Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını başladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pazar günü ligde oynanan Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular idmanı, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarıyla tamamladı.

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.