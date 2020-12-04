İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 11.

Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.


Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas dirili ve hava topu çalışmasıyla sona erdi.


3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Hatayspor, bu futbolcularından yoksun olarak maça çıkacak.


Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yolu ile İstanbul'a hareket etti.


Galatasaray - Hatayspor karşılaşması yarın saat 19.00'da TT Stadı'nda oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.