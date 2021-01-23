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Hatayspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 21.

Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamladı.


Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat süren idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yaptı. Hatayspor kafilesi bugün, karayolu ile Gaziantep'e giderek maç saatini bekleyecek. Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın saat 19.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

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