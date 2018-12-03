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Hatayspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi için son hazırlığını yaptı. Gençlerbirliği Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman çift kale maçla tamamlandı. Gençlerbirliği futbolcusu Selçuk Şahin ve Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un uzun süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.


Hatayspor kafilesi, antrenmanın ardından konakladığı otele geçerek maç saatini beklemeye koyuldu.

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