Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 17.
Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, pas drili ve hava topu çalışması yapıldı.
Hatayspor kafilesi, bugün öğleden sonra özel uçakla Ankara'ya gidecek.
Bordo-beyazlı ekip, Gençlerbirliği ile 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.