Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor'da oynayan Görkem Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, son olarak Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı kulüpten, 25 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, “Hatayspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza bordo-beyaz formamız altında sonsuz başarılar diliyor ve hoş geldin diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Görkem, geride kalan sezonda Giresunspor forması ile 31 maça çıkarken, 2 gol kaydetti.