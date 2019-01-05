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Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kamp hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Ligin ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Hatayspor, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kondisyon, 5'e 2 antrenman ve çift kale maç gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan antrenman 2 saat sürdü.


Antrenman sırasında, çift kale maçın oynanması için kale direklerini taşıyan futbolcuların isyanı ise güldürdü.

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