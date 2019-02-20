Hatayspor, İstanbulspor hazırlıklarını sürdürdü

Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, 22 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Hatayspor, yarın sabah gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından maç için yola çıkacak.