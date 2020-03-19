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Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1.

Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ve çift kale çalışmasıyla tamamlandı.


Bordo-beyazlı kafile, antrenmanın ardından korona virüse karşı maske ve eldiven takıp önlem alarak hava yolu ile İstanbul'a gitti.

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