Hatayspor, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Lig'in 21. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra, pas drili ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı kafile, bugün öğleden sonra havayolu ile İstanbul'a gidip, burada kampa girecek.