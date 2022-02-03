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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.


Hatayspor kafilesi, saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek. Karşılaşma, Kadir Has Stadı'nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

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