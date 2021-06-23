Hatayspor kongreye gidiyor

Kongre 9 Temmuz'da gerçekleşecek. Çoğunluk sağlanamazsa 16 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Hatayspor, Olağan Genel Kurul'unu 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Salonu'nda saat 18.00'de yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 16 Temmuz tarihinde aynı yer ve aynı saatte gerçekleşecek. Yapılacak olağan genel kurulda gündem maddeleri görüşülecek, ayrıca Hatayspor Kulübü'nde yönetimde de değişikliklerin yaşanması bekleniyor.