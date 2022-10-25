Hatayspor maçına giderken, kaza yapan sürücü ve yeğeni toprağa verildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Hatayspor-Beşiktaş maçına giderken tırın altında kalarak hayatını kaybeden Duran Tüylek ve yeğeni Mustafa Can Balsever toprağa verildi.

Hataysppor - Beşiktaş maçına gitmek üzere yolda seyreden motosiklet sürücüsü Duran Tüylek (28) ve yeğeni Mustafa Can Balsever (13) Antakya-Reyhanlı çevre yolunda sürücü ismi öğrenilemeyen 31 AJA 540 plakalı tır ile Hatay Stadyumu kavşağında çarpıştı. Kazayı gören çevrede ki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler motosiklet sürücüsü Duran Tüylek ile motosikletteki Mustafa Can Balsever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Can Balsever, öğle namazına müteakip Antakya'ya bağlı Avsuyu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni ile Duran Tüylek ise ikindi namazına müteakip Altınözü Sofular Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Gözyaşları arasında toprağa verilen 28 yaşında ki Merhum Duran Tüylek'in bekar olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine katılan Hatayspor Genel Sekreteri Rahmi Vardı “dün akşam Hatayspor - Beşiktaş maçına gelirken elim bir kaza sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşan kardeşlerimizin taziyesine geldik, defin işlemlerine katkıda bulunduk. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine Allah uzun ömür versin. Hatayspor camiasına da başsağlığı diliyorum, Allah bir daha böyle kazaları camiamıza ve ailemize göstermesin” dedi.