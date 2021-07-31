Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye'de birkaç sezon ses getirip, alt liglere düşüp unutulmak istemediklerini, öncelikle ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış yakalayan Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Diğer yandan transfer çalışmalarına da devam eden bordo-beyazlı ekipte Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımlarının daha alternatifli, geçen seneden daha güçlü bir takım olduğunu, şansın da geçen yılki gibi yanlarında olursa, ligi ilk 10'da tamamlayacak bir takım olacaklarını söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Dylan Saint-Louis ile anlaştıklarını ve bir stoper transferi ile transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını belirterek, “Dün bir sol açık geldi, Fransa'da en üst lige çıkan takımın sol açığı ile anlaştık. Biz Boupendza'lı ve Boupendza'sız bir Hatayspor'u hazırlıyoruz. Bunun dışında İngiltere'den çok önemli bir kulüpten hem sol açık hem de santrfor oynayabilen bir futbolcu ile temas halindeyiz. O da bugün yarın gelecektir. Üç ayrı sol stoper özellikli futbolcu ile temas halindeyiz. Onu da aldığımız zaman biz transferi kapatacağız. 7-8 tane Türk futbolcu alarak yerli transferlerimizi bitirdik. Bir kısmı genç, umut vadeden bir kısmı tecrübeli arkadaşlarımızı aldık. Alanyaspor ile oynadığımız hazırlık maçına gittim. 2-2 berabere kaldık, güzel bir maçtı. İstanbul'da Başakşehir'le de bir hazırlık maçı yapacağız. Ligler başlamadan önce de Gaziantep ile bizim statta açılış maçı yapacağız. Daha sonra Kasımpaşa ile lige başlayacağız. İnşallah geçen seneki gibi otoritelerin saygı duyduğu ve heyecanla izlemek istediği bir takım olmaya devam edeceğiz. Bu seneki takımımız daha alternatifli, geçen seneden daha güçlü bir takım. Şans da geçen yılki gibi yanımızda olursa, biz yine ilk 10'da yolumuza devam edecek bir takım olacağız” dedi.

“Kendi kendimize yeten hale gelmek istiyoruz”

Başkan Savaş, geçen sezon Avrupa kupalarına katılamadıkları için üzgün olmadıklarını önce kalıcı bir takım olmayı istediklerini dile getirerek, “Geçen sene Avrupa kupalarına katılsaydık ben de çok sevinirdim ama katılamadığımız için üzülmedim. Çünkü bir önce kalıcı bir takım olmayı yeğliyoruz. Yani Hatayspor kendi ayakları üzerinde duracak hüviyete kavuşsun ve bundan sonraki süreç içerisinde hem güven hem umut versin. Biz bunu daha çok tercih ediyoruz. Türkiye'de birkaç sezon ses getirip, alt liglere düşüp unutulmak istemiyoruz. Öncelikle kalıcı olmak istiyoruz, alt yapımızı önemsiyoruz ve takım olarak da kendi kendimize yeten hale gelmek istiyoruz, kurumsallaşma peşindeyiz. Bunları tamamladığımız önümüzdeki sezonlar bunları tamamladığınızda Avrupa aşamasına da geleceksinizdir” diye konuştu.

“Hatayspor, Türkiye'deki en iyi takımlardan bir tanesi olacak”

Bu sezon kadrolarının geniş olduğunu hem ligde hem de Türkiye kupasında ilerlemek istediklerini aktaran Başkan Savaş, “Geçen seneki başarı bizi mutlu etti ama bundan sonraki süreç içerisinde de umutlanmak için dediğimiz standartları yakalamak lazım. Kalıcı olmak daha sonraki yıllar için umudun beslenmesine katkı sağlamak hem bizi hem de taraftarlarımızı daha mutlu edecektir. Altıncı olduk, beşinci olsak daha mutlu olacaktık belki. Ama sezona erken başlayacaktık, bizim gibi yeni çıkmış kadrosu, ekonomik durumu kısıtlı takımlar için tehlike arz edebilirdi. Biz geçen sene kupaya bile önem vermedik, yedek takımla çıktık, elendik, hiç üzülmedik. Çünkü bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak. Bu sene hem Türk hem de yabancı kadromuz daha geniş. Her iki kulvarda da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Şu anda bizim Boupendza'yı da sayarsak 7 tane sağ ve sol açık oyuncumuz var. Geçen sene 13-14 kişi ile biz mücadele ettik o sıkışık tabloda. Tabii takım zaman zaman çok yorgun düştü ve hiç beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Kadromuz bu sene daha geniş, stoperlerimizi de tamamladığımız da özellikle ofansta Hatay Türkiye'de ki en iyi takımlardan bir tanesi olacak" açıklamasında bulundu.