Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 16 Mart cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken Eskişehirspor maçında 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve dar alan çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar.