Hatayspor - Osmanlıspor maçının ardından

Lig'in 24. haftasında Hatayspor, evinde konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, liderliklerini sezon sonuna kadar götürerek şampiyon olacaklarını belirterek, “Öncelikle bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. 3 puan alan, oynayan-oynamayan bütün oyuncularımı, muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz ve galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Ligin boyu çok kısaldı. 11 final maçımızı bugün kazanarak 10'a indirdik. Bugünkü maç iki tane hedefi farklı takımın maçıydı. Küme düşmemeye oynayan bu tür takımların kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Biz maça tam istediğimiz gibi başladık, neredeyse ilk 15 dakikayı rakip takımın ceza sahası içerisinde oynadık. Hem gol bulduk hem de kaçırdığımız goller oldu. Belki 2-0'ı yakalamış olsaydık ilk yarı maçı çok net bir şekilde daha farklı kazanabilirdik. Golü yedikten sonra rakibimiz de yavaş yavaş açılmaya başladı. Ama öyle verdiğimiz çok net pozisyon zaten olmadı. Devamlı frikikten pozisyon buldular, bir topları direkten döndü, bir de maçın sonlarda bir kafa pozisyonları var. Takımın isteği, arzusu, kazanmak için yaptıkları inanılmazdı. Dört günde bir maç oynamak, tabi alışkın oldukları bir durum değil futbolcularımın. Ama ona rağmen çok iyi mücadele ettik. Maçın özellikle son bölümünde uzun toplara döndükten sonra yakaladığımız topları biraz daha iyi kullanmış olsak, daha farklı kazanabilirdik. Ama bugün için önemli olan kazanmaktı. Müthiş mücadele ederek kazanmak bizi ayrıca memnun etti. Çok kaliteli bir takımız, lideriz ve bu liderliğimizi sezon sonuna kadar götürüp şampiyon olacağız, hedefimiz bu” dedi.

Taşdemir: "Felsefemizi bozmandan kalan maçlara yansıtmalıyız"

Osmanlıspor Teknik Sorumlusu İsmet Taşdemir ise takımının oyunundan memnun olduğunu kalan maçlarında da aynı şekilde mücadele edeceklerini belirterek “Zor bir karşılaşma olacağı belliydi. Zor da geçti ama eksik olmamıza rağmen özellikle iki oyuncumuzun cezalı olması tabi bizi etkiliyor. Onunla beraber maçın başında sakat vermemiz bizim dengelerimizi oyun başında bozdu, akabinde gol de yedik zaten. Ama daha sonra bana göre çok iyi oynayan bir ekibim vardı. Oyuncularım oyunun hemen hemen 80 dakikası, ilk 10 dakikadan sonra gerçekten kendilerine yakışır bir şekilde oynamaya çalıştılar. Pozisyonda bulduk, iki tane direkten dönen topumuz var ama nasip olmadı. Biz bu oyun şablonumuzu, şeklimizi, felsefemizi bozmadan kalan 10 maçta aynı şekilde sahaya yansıtabilirsek inşallah hedeflediğimiz yere geliriz. Bugünkü maç için üzüntülüyüz, rakibimizi tebrik ederiz. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz” diye konuştu.