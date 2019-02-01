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Hatayspor Passolig gişesinde uzun kuyruklar oluştu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kuralarında Galatasaray’la eşleşen Hatayspor’un Passolig sayısında artış yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kuralarında Galatasaray'la eşleşen Hatayspor'un Passolig sayısında artış yaşanıyor. İlk defa 4 büyük takımdan birini kentte ağırlayacak olan Hatayspor'lu taraftarlar passolig gişesine akın etti. Medipol Başakşehir maçıyla 7 bini geçen Hatayspor Passolig sayısı, Galatasaray maçı öncesi şimdiden 9 bine ulaştı.



Tek gişede 3 günde bin üstünde Passolig


25-27 Şubat tarihleri arasında Antakya Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçı öncesi Hataylı futbolseverler Passolig gişesine akın etti. Kurada Galatasaray'ın çıkmasının ardından 3 günde binin üzerinde Passolig kart satışı gerçekleşti.


Galatasaray'ı yenmek istediklerini söyleyen Hataysporlu taraftarlardan Süleyman Gülbahar, büyük bir takımı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Gülbahar, “Her deplasmana gidiyoruz, bütün maçlara da geçiyoruz. Özellikle ve özellikle sevindiğimiz taraf bizim Ziraat Türkiye Kupasında, Galatasaray'la eşleşmemiz. Böyle büyük bir takımı burada ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Tabi ki Hatayspor olarak biz lideri çok severiz. Bütün liderleri Allah izin verirse dize getireceğiz. Başakşehir'i eledik, bu hafta Pazar günü Denizlispor maçı var, inşallah bunu da yendikten sonra tek sıkıntımız İstanbul'da Galatasaray'a sürpriz yaşatmak, inşallah bunu da yapacağız ve başaracak güçteyiz” dedi.

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