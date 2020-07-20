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Hatayspor şampiyonluk kupasını aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Hatayspor’a kupasını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Hatayspor'a kupasını verdi.


TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı tebrik ettikten sonra, Hatay'da inşası bitmek üzere olan stadı gezdi. Burada stadyum hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Özdemir, tesisin kente hayırlı olmasını temenni etti.


TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha sonra Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunu şampiyonu Hatayspor'un kupasını, takım kaptanı Mesut Çaytemel'e verdi.


Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip kupayı havaya kaldırarak büyük sevinç yaşadılar.

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