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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig’in 7.

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2, top kapma ve şut çalışmasıyla çalışmasıyla devam etti. Antrenmana katılmayan ve izolasyon süreci devam eden 2 futbolcunun ise bireysel şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.


Hatayspor ile Sivasspor 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

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