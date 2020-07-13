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Hatayspor takımına konvoylu karşılama

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ve bitime 1 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e yükselen ilk takım Hatayspor bu sonuçla, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Hatayspor takımı deplasman dönüşü taraftarlar takımlarımlarını “şampiyon Hatayspor” sloganları ile coşku ile karşılayarak büyük sevinç yaşadılar.


Maç sonrası Adana'dan Hatay'a karayolu ile dönen Hatayspor il sınırı olan Erzin ilçe girişinde uzun araç konvoyu eşliğinde karşılandı.


Hatayspor takımı teknik heyet ve futbolcuları bitime 1 hafta kala ligi lider tamamlamayı garantileyerek Süper Lig'e çıkma başarılarını Erzin ilçesinden başlayıp, Dörtyol, İskenderun, Belen ilçelerini ziyaret ederek taraftarları kutladı. Ardından Antakya ilçesine geçtiler.


Oynanan karşılaşmayı izleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş maç sonu teknik heyet ve futbolcular ile birlikte otobüse binerek elde edilen başarıyı taraftar ile kutladılar.

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