İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatayspor taraftarlar, tesislere meşalelerle gelerek takımına destek verdi

Hatayspor’lu taraftarlar, 26 Mayıs’ta oynanacak olan Play-off yarı final ikinci maçı öncesinde tesislere giderek, takımlarına destek verdi.

Hatayspor'lu taraftarlar, 26 Mayıs'ta oynanacak olan Play-off yarı final ikinci maçı öncesinde tesislere giderek, takımlarına destek verdi.


Hatayspor'lu taraftarlar, 26 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçı öncesinde Osman Çalğın Tesisleri'ne giderek takımlarına destek verdiler. Yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu, tesislerin önünde toplandıktan sonra, meşaleler ile tesisleri giderek uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundular. Daha sonra taraftarlarının yanına gelen futbolcularla birlikte yapılan tezahüratların ardından Adana Demirspor maçı için galibiyet sözü aldılar.


1. Lig yarı final ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, ikinci maçta 26 Mayıs Pazar günü rakibini evinde ağırlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.