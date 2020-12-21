Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 14.
Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yapıldı.
Hatayspor, Boğaziçi Otel'de kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 22 Aralık Salı günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.