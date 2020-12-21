İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 14.

Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Antakya Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yapıldı.


Hatayspor, Boğaziçi Otel'de kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 22 Aralık Salı günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.