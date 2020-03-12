Hatayspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

Lig'in 28. haftasında oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 15 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, Altay maçında ilk onbirde oynayan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı.