Hatayspor ve Antakya Belediyespor'dan Fikret Orman'a forma

Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan ve Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a Hatayspor ve Antakya Belediyespor formalarını hediye etti.

Gazişehir Gaziantep maçı öncesi Mersin, Adana ve Hatay'ı ziyaret eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hatay Beşiktaşlılar Derneği Üyeleri, Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) Başkanı Gökhan Alkan'la bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmada, Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazeraslan ve Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, başkan Fikret Orman'a üzerinde isminin yazdığı Hatayspor ve Antakya Belediyespor formalarını hediye ettiler. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'da jeste karşılık vererek kulüp yönetici Nihat Tazearslan ve başkan İzzettin Yılmaz'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formalarını hediye etti.