İhlas Haber Ajansı

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Hatayspor, Volkan Demirel ile çalışmalarına başladı

Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile milli maç arasında çalışmalarına başladı.


Spor Toto Süper Lig'de 1 puan ile sonuncu sırada yer alan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Son olarak Serkan Özbalta yönetiminde Kayserispor'a 4-0 mağlup olan bordo-beyazlı ekip, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek, ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.


Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, 1 saat 20 dakika süren antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, top kapma ve dar alan çalışması ile tamamlandı.

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