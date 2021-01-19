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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 20.

Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Antakya Atatürk Stadı'nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 45 dakika süren idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, hava topu ve şut çalışması yaptı.


Hatayspor takımı, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Bordo-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor ile yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

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