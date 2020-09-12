Hatayspor yeni sezon formalarını tanıttı

Hatayspor yeni sezon formalarını yapımı devam eden Hatay Stadyumu'nda tanıttı. Forma tanıtımında Hatayspor'un deneyimli futbolcusu Soner Örnek rol aldı.

Süper Ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla tanıttı. Forma tanıtımında Hatayspor'un kaptanlarından Soner Örnek yer aldı.

Videoya Hatayspor'un yapımı devam eden ve Kasım ayında açılması beklenen Hatay Stadyumu ev sahipliği yaptı.

Akdeniz temsilcisi bu sezon bordo-beyaz çubuklu, beyaz ve turuncu olmak üzere üç adet forma giyecek.