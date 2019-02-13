Hatayspor'da, Adana Demirspor mesaisi başladı

Lig'in 22. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 16 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman taktik çalışma, dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla tamamladı.

Tom ve Mirkan'ın tedavileri sürüyor

Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan oyuncularla ilgili Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Gazişehir Gaziantep maçı öncesi, ısınma esnasında sakatlık geçiren Wellington Brito da Silva'nın (Tom) çekilen MR sonucu sağ arka adele yapışma yerinde 2.derece yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun dört hafta sonra takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Öte yandan Gazişehir Gaziantep maçı öncesi geçici yüz felci geçiren ve fedakarlık yaparak maçta görev alan oyuncumuz Mirkan Aydın'ın tedavisine devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.