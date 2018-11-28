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Hatayspor'da Adanaspor hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.


Teknik Direktör Palut, antrenmanda kalecileri dikkatle takip ederken, antrenmanın ilerleyen dakikalarında kalecilerle beraber çalışmada yer aldı.


Hatayspor kafilesi, yarın sabah saatlerinde gerçekleşecek antrenmanın ardından, öğle saatlerinde Adana'ya hareket edecek.

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