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Hatayspor'da Altay hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Antakya Atatürk Stadı'nda Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maç, ağırlıklı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı. Bordo-beyazlılarda sakatlıktan kurtulan Sadio Diallo takımla beraber çalışırken, birinci kaleci Akın Alkan ve yedek kaleci Ömer Alıcı'nın kurtarışları dikkatlerden kaçmadı.


Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını yarın Osman Çalğın Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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