Hatayspor'da Altay mesaisi sürüyor

Hatayspor, Spor Toto 1.
Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken devamında egzersiz antrenmanı, taktik ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, Altay ile 21 Nisan pazar günü saat 16.30'da deplasmanda karşılaşacak.