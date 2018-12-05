Hatayspor'da, Boluspor mesaisi başladı

Lig'in 15. haftasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 9 Aralık Pazar günü evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda dün oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.