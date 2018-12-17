Hatayspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Eleme Turu 2. maçında Perşembe günü Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 20 Aralık Perşembe günü Antakya Atatürk Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turu 2. maçında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Osman Çalgın Tesisleri'nde başladı. Pazar günü ligde oynadığı Giresunspor maçında ilk onbir de yer alan futbolcular rejenerasyon koşusu yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise önce salon antrenmanı yaptı. Hatayspor çift kale maçı yaparak çalışmasını tamamladı.