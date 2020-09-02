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Hatayspor'da, Hamza Gür'le yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı.


Bu sezon Süper Ligde ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor, 3 sezondur bordo-beyazlı formayı terleten Hamza Gür'le yollarını ayırdı. Tecrübeli forvetle yollarını ayıran kulüpten yapılan açıklamada, "Üç sezondur Atakaş Hatayspor'umuzun formasını terleten, armamıza yakışır şekilde mücadele eden, takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Hamza Gür ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hamza Gür'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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