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Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

TFF 1.

Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Alınan kararın hafta içinde Altıparmak'a tebliğ edileceği öğrenildi. Hatay temsilcisinin Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ'ı çalıştıran Kurban Kurbanov'a teklif götürdüğü ve hocanın kararının beklendiği belirtildi.


Lig'i zirvede tamamlayarak, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör değişikliği ile başladı. Bordo-beyazlı kulüp, şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı. Altıparmak'ın yerine gelecek isim hakkında da çalışmaların sürdüren Hatayspor, Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'a teklif verdi. Kurbanov'un vereceği karar neticesinde transfer netlik kazanacak.

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